Херсон, 3 октября, 2024, 09:21 — ИА Регнум. Сотрудники ФСБ задержали двоих жителей Херсонской области, причастных к подрыву здания администрации, сообщили 3 октября в пресс-службе регионального управления ведомства.

ФСБ РФ/РИА Новости

По версии следствия, подрыв они совершили в октябре 2022 года.

В ходе расследования обнаружен схрон, в котором находились две гранаты Ф-1, граната РГД-5, пять унифицированных запалов и дымовая шашка. Этот тайник принадлежал задержанным, планировавшим использовать боеприпасы для последующих терактов.

Против мужчин (1988 и 1994 года рождения) возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 205 УК России («Террористический акт»).

Как сообщало ИА Регнум, 2 октября сотрудники ФСБ задержали в Луганской Народной Республике гражданку Украины, которая корректировала ракетные удары украинской армии по региону, выполняя задание украинских спецслужб. Против неё возбуждено уголовное дело по ст. 276 УК РФ («Шпионаж»).

На территории Донецкой Народной Республики силовики обнаружили схрон с двумя ручными гранатомётами и более чем 160 выстрелами к ним, 140 ручными гранатами, 92 осколочными гранатомётными выстрелами и более чем 35 тыс. патронов к стрелковому оружию. Взрывчатку и боеприпасы изъяли. Идёт установление лиц, причастных к организации тайника.