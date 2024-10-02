Донецк, 2 октября, 2024, 10:32 — ИА Регнум. Сотрудники спецслужб Донецкой Народной Республики (ДНР) обнаружили крупный тайник со взрывчаткой и боеприпасами на юго-востоке региона. Об этом 2 октября сообщили в пресс-службе регионального УФСБ.

Telegram-канал главы ДНР Дениса Пушилина

Из схрона, который оборудовали в Тельмановском районе, изъяли два ручных гранатомёта и более 160 выстрелов к ним, 140 ручных гранат, 92 осколочных гранатомётных выстрела и более 35 тысяч патронов к стрелковому оружию.

Операцию провели совместно с сотрудниками МВД региона, Росгвардии и военной комендатуры. Взрывные устройства и боеприпасы изъяли в установленном порядке.

«Оперативниками УФСБ проводятся дополнительные проверочные мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к заготовке схрона», ― сообщил в Telegram-канале глава ДНР Денис Пушилин.

Как сообщало ИА Регнум, 27 сентября два крупных схрона с огнестрельным оружием и боеприпасами, предназначенными для украинских войск, российские силовики обнаружили на окраине одного из населённых пунктов в Луганской Народной Республике (ЛНР). Сначала нашли тайник с боеприпасами, устроенный в подвале заброшенного здания. Второй, значительно более крупный тайник обнаружили неподалёку в одной из хозяйственных построек.

Из двух схронов изъяли автомат Калашникова АК-74, два гладкоствольных ружья, подствольный гранатомёт ГП-25, семь выстрелов к гранатомёту РПГ-7, почти 80 гранат, четыре миномётные мины, около 1 тыс. патронов к крупнокалиберному пулемёту, более 2 кг тротила в шашках, 2 кг пластичного взрывчатого вещества и более 10 тыс. патронов к стрелковому оружию.

В городе Мариуполе в ДНР 7 августа сотрудники ФСБ России нашли схрон с вооружением и секретной документацией министерства обороны Украины. Украинские силовики не успели вывезти содержимое тайника, когда российские войска окружили город.