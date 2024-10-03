Москва, 3 октября, 2024, 08:19 — ИА Регнум. В России наложили арест на имущество украинского миллиардера Александра Гереги. Об этом 3 октября сообщило «РИА Новости» со ссылкой на соответствующие документы.

Webspektr. Александр Герега

Уточняется, что имущество миллиардера с Украины было арестовано ещё в апреле текущего года.

Как сообщало ИА Регнум, 12 июня глава крымского парламента Владимир Константинов рассказал, что в регионе национализировали активы победительницы конкурса «Евровидение» от Украины в 2016 году певицы Сусаны Джамаладиновой, которая выступает под псевдонимом Джамала. По его словам, в собственность Республики Крым также перешли два земельных участка и жилое здание в Алуште, оформленные на родственников певицы.

Глава крымского парламента 8 июня сообщил, что власти региона собираются национализировать активы ещё 110 украинских олигархов. Он уточнил, что все эти лица поддерживают киевский режим и спонсируют украинские формирования.

Константинов добавил, что в числе прочих в посёлке Ливадия на южном берегу Крыма национализируют квартиру «дружка» главы киевского режима Владимира Зеленского. По его словам, это квартира, собственники которой являются родственниками украинского олигарха Виталия Хомутынника.