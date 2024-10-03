Москва, 3 октября, 2024, 08:11 — ИА Регнум. Бойцы украинской армии на одном из направлений в зоне проведения спецоперации установили невзведённые мины с посланием для российских военных: «Русские, простите». Об этом 3 октября рассказал сапёр Ленинградского полка армии России с позывным Бурзум.

Сергей Аверин/РИА Новости

По его словам, когда российские сапёры пришли на минное поле и начали его разминирование, они обнаружили там невзведённые противотанковые мины.

«И когда открутили взрыватели, достали, там в некоторых лежали бумажки «Русские, простите». Буквально два слова: «Русские, простите». То есть мины специально не взвели. Пришли, положили, но их не взвели», — привело его слова «РИА Новости».

Бурзум считает, что это было сделано сапёрами украинских войск, не верящими пропаганде Киева и не желающими воевать с Россией.

По мнению Бурзума, это свидетельствует о том, что большая часть украинского народа понимает, что они участвуют в этом конфликте без каких-либо оснований.

Как сообщало ИА Регнум, 26 сентября украинский военнопленный Николай Тягон рассказал, что многие бойцы Вооружённых сил Украины (ВСУ) не хотят воевать и пытаются сбежать при первой же возможности. Он добавил, что на фронте наблюдается сложная для ВСУ ситуация и им не хватает живой силы.

Пленный боец 41-й отдельной механизированной бригады ВСУ по имени Юрий 25 сентября сообщил, что украинских военнослужащих отправляли для нападения на Курскую область прямо с полигонов. По его словам, военкомы на Украине ловят на улице всех, кроме студентов и имеющих бронь.

В мае киевский режим на фоне нехватки желающих воевать ужесточил меры мобилизации. Новый закон разрешил сотрудникам военкоматов вручать повестки круглосуточно и в любом месте, а также позволил призывать ряд категорий граждан, которых до этого считали не годными к военной службе.