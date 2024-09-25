Москва, 25 сентября, 2024, 08:29 — ИА Регнум. Бойцов Вооружённых сил Украины (ВСУ) отправляли для нападения на Курскую область непосредственно с полигонов. Об этом 25 сентября сообщил пленный из 41-й отдельной механизированной бригады ВСУ по имени Юрий.

Иван Шилов ИА Регнум

«Наша бригада недавно сформирована, у нас одни старики и больные люди, простая бригада. Нас с полигонов всех забрали и на позиции кинули», — рассказал он в беседе с «РИА Новости».

Пленный добавил, что сейчас украинские военкомы ловят на улице всех, кроме студентов и тех, у кого есть бронь.

Как передавало ИА Регнум, пленный украинский военнослужащий Андрей Анисимов сообщил, что некоторые украинские командиры скрыли от бойцов отправку в Курскую область. Он пояснил, что руководство делало это для того, чтобы избежать массового дезертирства. Анисимов также рассказал, что стал свидетелем расправы над военными, которые отказались ехать на территорию Курской области.

Ранее пленный военнослужащий ВСУ Дмитрий Лабунский рассказал, что украинским военным приказали расстреливать оказывающих сопротивление мирных жителей в Курской области.