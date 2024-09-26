Москва, 26 сентября, 2024, 11:21 — ИА Регнум. Многие бойцы Вооружённых сил Украины (ВСУ) не желают воевать и пытаются сбежать при первой же возможности, сообщил украинский военнопленный Николай Тягон, слова которого приводит Минобороны РФ.

РИА Новости/ Павел Лисицын

В опубликованном военным ведомством видео боец отмечает, что ситуация на фронте непростая, а подразделения ВСУ испытывают дефицит живой силы.

«Никто не хочет воевать», — добавил Николай.

По его словам, его и многих остальных военнослужащих поймали на улице сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК — аналог военкомата). Через месяц после «прохождения» медицинской комиссии Николая отправили обучаться рыть окопы и стрелять из автомата.

В российский плен боец попал во время охраны объекта недалеко от линии боевого соприкосновения.

Как передавало ИА Регнум, ранее пленный из 41-й отдельной механизированной бригады ВСУ по имени Юрий сообщил, что бойцов ВСУ отправляли для нападения на Курскую область прямо с полигонов.

Военнопленный Александр Гусак сообщил, что на Украине сотрудников ТЦК финансово мотивируют за каждого мобилизованного.

В мае украинские власти на фоне нехватки желающих отправиться на фронт ужесточили меры мобилизации. Новый закон разрешил сотрудникам военкоматов вручать повестки круглосуточно и в любом месте, а также позволил призывать ряд категорий граждан, которых ранее считали не годными к военной службе.