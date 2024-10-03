Курск, 3 октября, 2024, 07:56 — ИА Регнум. Военнослужащие группировки «Север» Вооружённых сил России доставили гуманитарную помощь жителям одного из приграничных районов Курской области. Об этом сообщило 3 октября Министерство обороны РФ, которое привело рассказ заместителя командира полка с позывным Политолог.

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«Мы будем оказывать помощь населению. Это наши люди. это наша земля… Поэтому такие мероприятия мы проводим в населённых пунктах, в которых люди ещё остались… Будем их поддерживать. И, естественно, это наша прямая обязанность, и мы их не бросим», — сказал военный.

В своём Telegram-канале Минобороны уточнило, что представители ВС РФ помогают населению тех территорий, куда из-за обстрелов не могут добраться гражданские волонтёры. Бойцы в сопровождении военной полиции привозят людям питьевую воду, продукты питания, а также средства гигиены и первой необходимости.

Как сообщало ИА Регнум, ВСУ атакуют Курскую область с 6 августа. Подразделения российской армии блокировали противника в приграничных районах, сорвав планы Киева по прорыву вглубь региона. Российские власти оказывают помощь жителям пострадавших районов области. Президент РФ Владимир Путин пообещал, что власти окажут региону всестороннюю поддержку.

27 сентября МЧС РФ объявило, что пострадавшим и временно эвакуированным жителям Курской области было выплачено почти 2 млрд рублей в качестве материальной помощи. При этом общий объём назначенных выплат в связи с утратой имущества может составить более 7,2 млрд рублей.