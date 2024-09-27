Курск, 27 сентября, 2024, 14:58 — ИА Регнум. На минувшей недели от жителей Курской области было принято более 6,6 тыс. заявлений на получение единой материальной помощи, а всего пострадавшим и временно эвакуированным было выплачено почти 2 млрд рублей, проинформировала 27 сентября пресс-служба МЧС.

СК РФ

ТАСС в свою очередь сообщает, что общий объём назначенных жителям региона выплат в связи с утратой имущества составит более 7,2 млрд рублей.

В безопасные районы Курской области и других регионов за минувшую неделю уехали 207 человек, сказано в сообщении пресс-службы МЧС. Всего в 34 субъектах Федерации развёрнуты 216 пунктов временного размещения, где находятся 11 тыс. человек, в том числе в самой Курской области — 7,6 тыс. человек.

«За прошедшую неделю (…)️ более 70 жителей приграничья связались с родственниками. Всего с августа 843 человека воссоединились с семьями; психологи МЧС России оказали помощь более 500 курянам», — отметила пресс-служба.

В указанный период в область прибыл 21 гуманитарный конвой с 220 тоннами помощи, а всего с момента введения режима контртеррористической операции объём доставленной помощи составил более 4,6 тыс. тонн. Пиротехники МЧС обследовали более 30 га и уничтожили 588 взрывоопасных предметов.

Режим контртеррористической операции был введён в Курской, а также в Белгородской и Брянской областях 9 августа.

Как передавало ИА Регнум, ранее 27 сентября пресс-служба Минобороны сообщила, что операция по уничтожению формирований ВСУ в Курской области продолжается. Потери противника за минувшие сутки составили более 330 человек, за всё время ведения боевых действий на данном направлении — 17,7 тыс. человек.

За минувшую неделю российские войска отразили 11 попыток подразделений ВСУ прорваться через границу. Подразделения группировки войск «Север» продолжают вести наступательные действия. В минувшие сутки были отражены пять контратак противника. Авиация, артиллерия и ракетные войска нанесли удары по местам скопления, районам сосредоточения и резервам ВСУ в районах 16 населённых пунктов Курской области и 17 — Сумской области.