Горловка, ДНР, 3 октября, 2024, 08:04 — ИА Регнум. Мирный житель Горловки в Донецкой Народной Республике пострадал при атаке беспилотного летательного аппарата украинских войск. Об этом 3 октября сообщил глава города Иван Приходько.

Иван Шилов ИА Регнум Украинский БПЛА

«В результате атаки БПЛА ВФУ по улице Минина и Пожарского вчера вечером ранен мирный горловчанин», — сообщил он в своём Telegram-канале.

Также Приходько проинформировал, что в ночь на четверг формирования ВСУ атаковали одну из подстанций в центре Горловки. По его информации, в результате атаки вражеского БПЛА объект полностью уничтожен.

Как передавало ИА Регнум, 3 октября Министерство обороны России сообщило, что средства противовоздушной обороны в течение ночи уничтожили над территорией четырёх регионов РФ в общей сложности 113 украинских беспилотников. Российские военные нейтрализовали 73 БПЛА в небе над Белгородской областью, 25 — в Воронежской области, 14 — в Курской области. Ещё одна воздушная цель обезврежена в Брянской области.

В Белгородской области беспилотник ВСУ атаковал легковой автомобиль в селе Ясные Зори в Белгородском районе, в результате чего мирный житель получил ранения предплечья, спины и бедра. Пострадавшего направили в городскую больницу №2 города Белгорода. Позднее губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что при падении сбитого украинского дрона пострадала женщина. Медицинскую помощь ей оказали на месте, от госпитализации пострадавшая отказалась.