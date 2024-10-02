Берлин, 3 октября, 2024, 01:42 — ИА Регнум. Генеральная прокуратура Германии арестовала в Лейпциге гражданку Китая по подозрению в работе на китайские спецслужбы, сообщили журналистам в пресс-службе немецкого ведомства.

Gil Megidish Полиция. Германия

Телерадиокомпания NDR уточняет, что, по данным правоохранительных органов ФРГ, женщина якобы передавала информацию о военных грузах, шедших в Израиль и на Украину. Сведения от неё получал бывший помощник депутата правой немецкой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Максимилиана Кра. Мужчина, которому она поставляла данные, также подозревается в шпионаже.

Следствие считает, что он мог выступать в роли резидента китайских спецслужб. Сведения касались поставок, связанных с германской оборонной компанией Rheinmetall. Кроме того, арестованная якобы передавала данные о немецком и американском оружии, которое вывозили через аэропорт Лейпцига.

Как сообщало ИА Регнум, 22 апреля стало известно, что в Германии силовики задержали трёх человек по подозрению в шпионаже в пользу КНР с целью передачи китайским спецслужбам информации о технических инновациях двойного назначения. Уточнялось, что задержаны были мужчина и семейная пара.

23 апреля газета Zeit со ссылкой на источники проинформировала, что силовики задержали в Дрездене 43-летнего выходца из Китая, который работал помощником у Максимилиана Кра.