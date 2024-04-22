Берлин, 22 апреля, 2024, 12:51 — ИА Регнум. В Германии задержали трёх человек по подозрению в шпионаже в пользу КНР с целью передать китайским спецслужбам информацию о технических инновациях двойного назначения, сообщает 22 апреля генеральная прокуратура ФРГ.

РИА Новости/ Захари Шойрер

«Обвиняемые подозреваются в работе на китайскую разведку с неустановленной даты до июня 2022 года», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что подозреваемые — мужчина и семейная пара — были задержаны.

Семейную пару заподозрили в добыче информации о военных и технологических инновациях. По данным ведомства, для этого они содержали фирму, которая помогала научному обмену китайского партнёра, за которым стояли якобы спецслужбы КНР.

Целью шпионажа — подготовка исследования для китайского партнера о работе мощных судовых двигателей, добавили в генпрокуратуре ФРГ.

Как передавало ИА Регнум, 18 апреля генпрокуратура Германии проинформировала о задержании граждан ФРГ и России по подозрению в работе на российские спецслужбы. Ведомство таким образом подтвердило сообщение издания Spiegel о задержании в Байройте в Баварии двух людей, подозреваемых в работе на Россию. Издание сообщило, что задержанные — это русские немцы.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщения о задержании «шпионов» в Германии, заявил, что у него нет данных по этому вопросу.