Берлин, 23 апреля, 2024, 10:48 — ИА Регнум. В Дрездене задержали сотрудника бюро партии «Альтернатива для Германии» по подозрению в сотрудничестве с китайскими спецслужбами, сообщает 23 апреля газета Zeit со ссылкой на источники.

Global look Press/ www. imago-images.de/www. imago-images.de

Отмечается, что подозреваемый был помощником депутата партии Максимилиана Кра, возглавляющего партийный список правых на выборах в Европарламент.

По данным издания, речь идёт о 43-летнем выходце из Китая, который ранее получил паспорт ФРГ. В 2019 году мужчина стал одним из ассистентов Кра. Позже задержанный сопровождал депутата во время командировки в Китай, и с тех пор, по данным издания, он якобы «работал на Пекин».

Как передавало ИА Регнум, 22 апреля в Германии задержали трёх человек по подозрению в шпионаже в пользу КНР с целью передать китайским спецслужбам информацию о технических инновациях двойного назначения.

Генпрокуратура Германии 18 апреля проинформировала о задержании граждан ФРГ и России по подозрению в работе на российские спецслужбы. Ведомство таким образом подтвердило сообщение издания Spiegel о задержании в Байройте в Баварии двух людей, подозреваемых в работе на Россию.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщения о задержании «шпионов» в Германии, заявил, что у него нет данных по этому вопросу.