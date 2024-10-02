Москва, 2 октября, 2024, 20:33 — ИА Регнум. Эксперты издания «Военное обозрение» усомнились в сообщении, что российские войска применили против ВСУ в Волчанске Харьковской области объёмно-детонирующую авиационную бомбу повышенной мощности ОДАБ-9000.

Минобороны РФ

Они прокомментировали видео удара, опубликованное 2 октября военкором Андреем Руденко в своём Telegram-канале. Журналист отметил, что взрыв был очень мощным, и предположил, что это была ОДАБ-9000.

Авторы издания отметили, что глава корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Борис Обносов ранее заявил о нецелесообразности оснащать универсальным модулем планирования и корректировки (УМПК) фугасную авиабомбу ФАБ-5000.

«Значит ли это, что конструкторы передумали и всё же оснастили, или же специалистам просто показалось? Или же бомбардировка осуществлялась сбросом непосредственно над городом? Если, конечно, речь вообще об авиабомбе», — говорится в публикации.

Масса взрывчатого вещества ОДАБ-9000 около 7 т, мощность взрыва равна 44–45 т в тротиловом эквиваленте. По мнению ряда западных военных экспертов, такое мощное неядерное вооружение есть только у России. Характеристики бомбы близки к ядерному оперативно-тактическому заряду.

Как передавало ИА Регнум, в июне в соцсетях появились видео применения российскими войсками в зоне спецоперации бомбы ФАБ-3000-М54, оснащённой УМПК. Такие боеприпасы эффективны при уничтожении вражеских фортификационных объектов и бронированной техники.

9 августа Минобороны РФ опубликовало видео, как российский истребитель-бомбардировщик Су-34 сбросил ФАБ-3000 на скопление личного состава и военной техники ВСУ в Сумской области. В том числе на кадрах видно, как авиабомба планирует в воздухе с помощью УМПК.