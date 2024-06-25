Москва, 25 июня, 2024, 15:10 — ИА Регнум. Российская авиация успешно применила в зоне проведения спецоперации авиационные бомбы ФАБ-3000-М54. Несколько видео ударов по позициям Вооружённых сил Украины (ВСУ) трёхтонными авиабомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК) появилось в соцсетях.

ИА Регнум

У такого боеприпаса есть ряд преимуществ. Фугасной авиабомбе не нужно ни топливо, ни сложная система наведения. Вся начинка ― взрывчатое вещество. Чугунный корпус при взрыве разбивается на тысячи острых осколков, способных не только уничтожать пехоту, но и вывести из строя боевую технику.

Такие фугасные авиационные бомбы сносят на раз заглубленные командные пункты, полевые фортификации и пункты временного размещения украинской армии. В войсках такие боеприпасы прозвали «чугунием».

Раньше это оружие не использовали. В первый год спецоперации их применяли ограниченно, например, в «Азовстали» в Мариуполе. Ведь для того, чтобы сбросить ФАБ на цель, самолёт должен над ней пролететь, что делать в условиях не до конца подавленной системы ПВО было очень опасно.

Впервые о том, что ВКС России начали применять в зоне СВО корректируемые трёхтонные авиабомбы, источник в силовых структурах сообщил 20 июня. Как сообщало ИА Регнум, тогда удар нанесли по пункту временной дислокации киевских боевиков в Липцах в Харьковской области.

Кадры второго применения авиабомбы ФАБ-3000 в зоне СВО опубликовали в Сети 21 июня. Итогом удара стала ликвидация до 70 нацгвардейцев ВСУ в селе Липцы.

Бомбу применили в районе пункта дислокации 3-го батальона 13-й отдельной бригады особого назначения Нацгвардии Украины. Она упала рядом со зданием, мощный взрыв превратил его в руины.

В третий раз за несколько дней российские бойцы применили сверхтяжёлую авиабомбу ФАБ-3000 с универсальным модулем планирования и коррекции по расположению украинских боевиков в зоне спецоперации 24 июня.

Американский журнал Military Watch Magazine 29 апреля написал, что авиабомбы с управляемым модулем ввергают украинских военных в ужас. Планирующие ФАБ играют решающую роль в завоевании превосходства на фронте, считает издание.

Начальник следственного управления в Харьковской области Сергей Болвинов сравнил удар российской авиабомбы с землетрясением. А немецкий журналист Юлиан Репке заявил, что ФАБ-3000 — это такая бомба, о существовании которой долго не могли даже представить. Ирландский журналист Чей Боуз, в свою очередь, заключил, что применение российскими военными авиабомбы ФАБ-3000 станет плохой новостью для ВСУ.

Немецкое издание Focus отметило, что российские управляемые авиабомбы ФАБ-3000 могут нанести огромный ущерб большой по площади территории. Авторы материала указали, что ФАБ-3000 является одной из самых тяжёлых бомб, которые используются в современных конфликтах.