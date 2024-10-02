Варшава, 2 октября, 2024, 14:52 — ИА Регнум. В Польше не удалось сформировать так называемый украинский легион из-за отсутствия людей, готовых служить в нём. Об этом 2 октября сообщил министр национальной обороны страны Владислав Косиняк-Камыш в эфире на портале Wirtualna Polska.

Attila Husejnow/Keystone Press Agency/Global Look Press

Создание украинского военного подразделения было предусмотрено соглашением, которое подписали премьер-министр Польши Дональд Туск и глава киевского режима Владимир Зеленский.

«Мы не несём ответственности за подбор контингента. Однако количество людей, которые должны были вступить с украинской стороны, слишком мало», — сказал министр обороны.

При этом, по словам Косиняк-Камыша, изначально оценки количества желающих вступить в легион были высокими. Варшава была уверена, что получится сформировать бригаду, то есть завербовать несколько тысяч человек.

Как сообщало ИА Регнум, 2 октября польский министр обороны обвинил Украины в неблагодарности за значительную военную помощь. Он напомнил, что страна первой направила танки, в то время когда, например, Германия выделила лишь каски.

12 сентября глава польского МИД Радослав Сикорский заявил, что Польша прекратила выплачивать социальные пособия украинцам. Дипломат пояснил, что такие выплаты создают финансовые препятствия для молодых мужчин и женщин, которые могут вернуться и вступить в ряды ВСУ.

Спустя два дня министр иностранных дел Украины Андрей Сибига согласился с заявлением Сикорского. По его словам, настало время поднять вопрос о том, чтобы страны Евросоюза начали возвращать мужчин-украинцев домой.