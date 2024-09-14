Киев, 15 сентября, 2024, 00:33 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига согласился с заявлением польского коллеги Радослава Сикорского о прекращении социальных выплат украинским беженцам в странах Евросоюза. Просьба направлена на то, чтобы Киев смог мобилизовать больше мужчин. Об этом написало агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинские беженцы

«Европейские правительства должны прекратить выплачивать социальные пособия украинским мужчинам призывного возраста, которые живут в их странах», — призвал Сикорский на конференции международных лидеров в Киеве 14 сентября.

На июль этого года более 4,1 млн украинцев имели статус временной защиты в странах Европейского союза, из них около 22% — взрослые мужчины.

Андрей Сибига поддержал Радослава Сикорского, отметив, что настало время поднять вопрос о том, чтобы страны ЕС начали возвращать мужчин-украинцев домой.

Как сообщало ИА Регнум, Польша прекратила выплачивать социальные пособия украинцам, заявил Сикорский ранее. Дипломат пояснил, что выплата пособий создаёт финансовые препятствия для молодых мужчин и женщин, которые могут вернуться домой и вступить в ряды ВСУ.

25 июля Сикорский заявил, что проживающим в Европейском союзе гражданам Украины нужно навязать такие условия пребывания, чтобы они вернулись и пошли в армию.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова 18 июля предположила, что западные страны скоро начнут депортировать украинских беженцев на фронт, потому что у НАТО нет других способов пополнить ряды ВСУ. Дипломат уточнила, что Запад встревожен регулярными провалами ВСУ в зоне украинского конфликта.

Украинские пограничники задержали пятерых уклонистов, которые пытались сбежать в Белоруссию через минные поля, сообщила 6 сентября пресс-служба Госпогранслужбы Украины.