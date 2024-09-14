МИД Украины одобрил просьбу Польши не платить пособия украинским беженцам
МИД Украины поддержал призыв Польши не платить пособия украинским беженцам в ЕС
Киев, 15 сентября, 2024, 00:33 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига согласился с заявлением польского коллеги Радослава Сикорского о прекращении социальных выплат украинским беженцам в странах Евросоюза. Просьба направлена на то, чтобы Киев смог мобилизовать больше мужчин. Об этом написало агентство Reuters.
«Европейские правительства должны прекратить выплачивать социальные пособия украинским мужчинам призывного возраста, которые живут в их странах», — призвал Сикорский на конференции международных лидеров в Киеве 14 сентября.
На июль этого года более 4,1 млн украинцев имели статус временной защиты в странах Европейского союза, из них около 22% — взрослые мужчины.
Андрей Сибига поддержал Радослава Сикорского, отметив, что настало время поднять вопрос о том, чтобы страны ЕС начали возвращать мужчин-украинцев домой.
Как сообщало ИА Регнум, Польша прекратила выплачивать социальные пособия украинцам, заявил Сикорский ранее. Дипломат пояснил, что выплата пособий создаёт финансовые препятствия для молодых мужчин и женщин, которые могут вернуться домой и вступить в ряды ВСУ.
25 июля Сикорский заявил, что проживающим в Европейском союзе гражданам Украины нужно навязать такие условия пребывания, чтобы они вернулись и пошли в армию.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова 18 июля предположила, что западные страны скоро начнут депортировать украинских беженцев на фронт, потому что у НАТО нет других способов пополнить ряды ВСУ. Дипломат уточнила, что Запад встревожен регулярными провалами ВСУ в зоне украинского конфликта.
Украинские пограничники задержали пятерых уклонистов, которые пытались сбежать в Белоруссию через минные поля, сообщила 6 сентября пресс-служба Госпогранслужбы Украины.