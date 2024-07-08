Варшава, 8 июля, 2024, 15:02 — ИА Регнум. Украина подписала двустороннее соглашение о гарантиях безопасности с Польшей. Прямую трансляцию вели на YouTube-канале главы киевского режима Владимира Зеленского.

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Свои подписи под документом в Варшаве поставили Зеленский, официально утративший легитимность в качестве главы государства 20 мая, и премьер-министр Польши Дональд Туск.

Польский премьер похвалил лидера киевского режима за «стремление обеспечить безопасное будущее Украины и Европы» и заявил, что в борьбе за свои принципы Украина всегда может полагаться на Польшу.

В офисе Зеленского отметили, что на встрече стороны также обсудят оборонное сотрудничество, поддержку Варшавой евроинтеграции Украины и саммит НАТО в Вашингтоне.

Как передавало ИА Регнум, 13 июня президент США Джо Байден и глава киевского режима подписали на полях саммита G7 в Италии соглашение по безопасности, рассчитанное на 10 лет. По информации агентства Reuters, в соглашении отражено, что Вашингтон намерен предоставлять Киеву военную продукцию и разведданные, помогать с развитием ВПК и осуществлять подготовку военных.

14 июня президент России Владимир Путин назвал это соглашение по безопасности блефом. Он напомнил, что киевские власти не имели полномочий для подписания документа. Любая серьезная юридическая проверка подтвердит, что это все блеф: договор ничтожен, а вся конструкция рассыплется, подчеркнул российский лидер.

Соглашение США и Украины в сфере безопасности не имеет юридической силы, заявила 14 июня официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова. Дипломат назвала соглашение «просто бумажками». Она предположила, что задача соглашения об американской поддержке ВСУ состоит в том, чтобы сгладить эффект от закона о мобилизации на Украине.

Срок полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Один из авторов действующей конституции Украины Дмитрий Табачник заявил, что глава киевского режима после 20 мая перестал быть легитимным. Он подчеркнул, что исходя из норм 103-й статьи Конституции Украины другой трактовки ситуации быть не может. При этом, по мнению автора конституции, нелегитимность Зеленского создали специально, чтобы затруднить мирные переговоры.