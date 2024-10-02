Москва, 2 октября, 2024, 12:21 — ИА Регнум. Российские военные нанесли удар по пункту управления украинской оперативно-тактической группы «Луганск», сообщило 2 октября Министерство обороны России.

Александр Полегенько/ТАСС

«Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых сил Российской Федерации нанесено поражение <…> пункту управления оперативно-тактической группы «Луганск», — следует из сводки ведомства.

ВС России за минувшие сутки также нанесли поражение объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивающим действия ВСУ.

Российские военные нанесли поражение скоплениям живой силы и военной техники ВСУ в 135 районах.

Как сообщало 2 октября ИА Регнум, российские войска освободили село Верхнекаменское в ДНР. За сутки ВСУ потеряли в общей сложности до 2120 бойцов. Российские военные уничтожили семь складов ВСУ, а также 12 различных артиллерийских орудий, 29 автомобилей и две станции радиоэлектронной борьбы.