Киев, 1 октября, 2024, 16:00 — ИА Регнум. Нынешняя ситуация на фронте для Вооружённых сил Украины (ВСУ) остаётся очень сложной. Об этом 1 октября в видеообращении заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.

CHRISTIAN HARTMANN/POOL/EPA/ТАСС Глава киевского режима Владимир Зеленский

«[Заслушал] доклады по каждому из наших фронтовых направлений, нашим возможностям, нашим будущим возможностям и нашим конкретным задачам: ситуация очень, очень сложная», ― отметил он.

Зеленский добавил, что этой осенью украинским военным придётся сделать всё возможное для достижения поставленных целей.

Глава киевского режима пообещал предоставить «все детали и аргументы» западным союзникам на предстоящей встрече в Рамштайне, к которой Киев ведёт активную подготовку. Он рассчитывает, что итоги саммита позволят обеспечить результаты на фронте в ближайшие месяцы.

Как сообщало ИА Регнум, американский политолог и эксперт по международным отношениям профессор Джон Миршаймер 29 сентября заявил, что обстановка в донецком Угледаре и на других участках фронта говорит об угрозе катастрофического развития событий для ВСУ. Украинские войска не смогут удержать оборону в нескольких ключевых местах, добавил эксперт.

По его словам, администрация США отчаянно пытается не допустить того, чтобы «всё пошло наперекосяк» до президентских выборов в ноябре. Но у Вашингтона нет реальных рычагов, чтобы изменить ситуацию на поле боя.

Командир батальона ударных дронов ВСУ Юрий Федоренко 27 сентября заявил, что армия России продолжит наступление в зоне проведения СВО, невзирая на погодные изменения. По его словам, российские военные наступают в любую погоду и на это никак не влияют распутица или листопад.

Новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте 1 октября заявил, что для Украины ситуация на поле боя является сложной из-за продвижения российских войск. При этом генсек Североатлантического альянса отказался ответить на вопрос, возможна ли победа Украины в вооружённом конфликте.

Вооружённые силы России 1 октября освободили населённый пункт Крутой Яр в Донецкой Народной Республике, а также южную, западную и восточную части Угледара.

Депутат Верховной рады Сергей Рахманин заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский пойдёт на мирные переговоры только в случае обвала фронта после крупного поражения украинских боевиков. По его мнению, на данный момент перспектив разрешения конфликта на Украине нет.