За ночь в Белгородской области военные обезвредили шесть дронов ВСУ
Минобороны: за ночь в Белгородской области силы ПВО обезвредили шесть дронов ВСУ
Белгород, 2 октября, 2024, 07:45 — ИА Регнум. Ночью 2 октября российские военные отразили атаки шести беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Белгородскую область, сообщило Министерство обороны России.
Ведомство уточнило, что они сбивались средствами противовоздушной обороны (ПВО).
«Дежурными средствами ПВО шесть украинских беспилотных летательных аппаратов уничтожены над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны РФ.
Как сообщало ИА Регнум, в ночь с 1 на 2 октября глава Белгородской области Вячеслав Гладков написал, что FPV-дрон украинской армии ударил по селу Тишанка Волоконовского района. В результате атаки пострадали два человека. Они получили осколочные ранения и были направлены в районную больницу.