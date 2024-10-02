Белгород, 2 октября, 2024, 07:45 — ИА Регнум. Ночью 2 октября российские военные отразили атаки шести беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Белгородскую область, сообщило Министерство обороны России.

Станислав Красильников/РИА Новости

Ведомство уточнило, что они сбивались средствами противовоздушной обороны (ПВО).

«Дежурными средствами ПВО шесть украинских беспилотных летательных аппаратов уничтожены над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны РФ.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь с 1 на 2 октября глава Белгородской области Вячеслав Гладков написал, что FPV-дрон украинской армии ударил по селу Тишанка Волоконовского района. В результате атаки пострадали два человека. Они получили осколочные ранения и были направлены в районную больницу.