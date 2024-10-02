Волоконовский район, Белгородская область, 2 октября, 2024, 03:24 — ИА Регнум. По меньшей мере два человека получили ранения в результате атаки ВСУ с применением FPV-дрона в селе Тишанка Волоконовского района Белгородской области, сообщил 2 октября глава региона Вячеслав Гладков.

Иван Шилов ИА Регнум

«ВСУ нанесли удар с помощью FPV-дрона по селу Тишанка Волоконовского района. Ранены два мирных жителя», — написал губернатор в своём Telegram-канале.

Он уточнил, что пострадали женщина и мужчина. Они с осколочными ранениями направлены в районную больницу. Также из-за атаки на село повреждены остекление, входная группа и кровля одного из социальных объектов.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 30 сентября в Белгородской области Вооружённые силы РФ сбили несколько беспилотников ВСУ. Позже глава региона Вячеслав Гладков уточнил, что нападению украинских дронов подвергся посёлок Октябрьский. В результате этого нападения погиб боец самообороны и пострадал мирный житель.

1 октября в ночное время российские военные отразили атаки по меньшей мере восьми БПЛА в Белгородской области. Позднее стало известно ещё об одном уничтоженном дроне ВСУ в этом регионе.