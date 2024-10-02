Угледар станет цивилизованным, нормальным городом и укрепрайоном, его ждёт хорошая судьба, заявил член комитета Госдумы по обороне Николай Колесник в разговоре с «Лентой. ру» 2 октября. В пример политик привёл Мариуполь и подчеркнул, что все города, освобождённые российской армией, начинают расцветать. О том, что российские войска фактически окружили оккупированный Вооруженными силами Украины (ВСУ) город Угледар в ДНР, ранее сообщил «РИА Новости» председатель комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Таким известием ознаменован новый, 951-й день специальной военной операции (СВО) на Украине.

Иван Шилов ИА REGNUM Угледар

По словам Рогова, у ВСУ для отступления из Угледара осталась одна дорога, но и она находится под огневым контролем ВС РФ. А депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (физическое лицо, внесённое Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) назвал потерю города позором для украинской армии и потребовал незамедлительно отправить в отставку министра обороны Украины Рустема Умерова.

Президент России Владимир Путин получает прямую информацию по ситуации в Угледаре, отмечал ранее, 1 октября, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, вся страна следит за тем, как продвигаются российские бойцы.

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