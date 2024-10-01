* — физическое лицо, внесённое Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов

Киев, 1 октября, 2024, 22:37 — ИА Регнум. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (физическое лицо, внесённое Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) 1 октября сообщил, что ВСУ потеряли город Угледар (ДНР).

Алексей Коновалов / ТАСС

Он назвал это событие позором для украинской армии. В своём Telegram-канале депутат напомнил, что киевский режим контролировал город более двух лет.

Гончаренко также потребовал незамедлительно отправить в отставку министра обороны Украины Рустема Умерова.

Как сообщало ИА Регнум, 25 сентября глава ДНР Денис Пушилин проинформировал о том, что Вооружённые силы России вошли на территорию Угледара, а боевые действия идут в черте города. Позднее в российских силовых структурах заявили, что российские военные блокировали группировку ВСУ в Угледаре и взяли под огневой контроль единственную оставшуюся дорогу из населённого пункта.

30 сентября председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что подразделения ВС России продвинулись к центру Угледара и расширили зону контроля в нескольких частях города.

1 октября Telegram-канал «Военное дело» проинформировал о том, что российские войска установили флаг России в центральной части Угледара. Кроме того, появилась видеозапись, на которой боец ВС РФ закрепляет триколор в окне на верхнем этаже здания. Ещё один флаг устанавливают на крыше здания.

Ещё 16 сентября военный эксперт, полковник австрийской армии Маркус Райснер предупреждал, что ВСУ не смогут удержать Угледар в рамках наступления Вооружённых сил России в зоне спецоперации.