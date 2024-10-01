Москва, 1 октября, 2024, 12:00 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин получает прямую информацию по ситуации в Угледаре. Об этом на брифинге 1 октября заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Александр Казаков/РИА Новости Владимир Путин

«Давайте не будем забегать вперед — это первое. Второе — разумеется, вся страна следит за тем, как продвигаются наши ребята. <…> Желаем побед нашим бойцам», — добавил представитель Кремля.

Глава ДНР Денис Пушилин 25 сентября сообщил, что Вооружённые силы России вошли на территорию Угледара. В российских силовых структурах сообщили, что российские подразделения взяли под огневой контроль единственную оставшуюся дорогу из населённого пункта. Отмечалось, что российские бойцы продолжают сжимать клещи вокруг города.

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов 30 сентября рассказал о продолжении ожесточённых боёв за освобождение Угледара. Он заявил, что российские подразделения расширили зону контроля и серую зону в нескольких частях населённого пункта.

Командир стрелкового полка с позывным Одиссей 1 октября рассказал, что на сегодняшний день подразделения ВС России пытаются закрепиться на окраинах Угледара.