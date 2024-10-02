Варшава, 2 октября, 2024, 06:51 — ИА Регнум. Ситуация в Ливане способна привести к росту потока беженцев на востоке Польши, заявил журналистам польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш.

Иван Шилов ИА REGNUM Беженцы

Он утверждает, что силы безопасности республики готовы к такому сценарию. Косиняк-Камыш отметил, что польские власти следят за обстановкой в указанной арабской стране.

Министр также рассказал, что Польша увеличила присутствие военных на своей границе. Кроме того, глава минобороны сообщил, что постоянно консультируется с представителями вооружённых сил по этому вопросу.

Косиняк-Камыш добавил, что, возможно, проведёт ещё одну встречу с армейским командованием, чтобы обсудить указанную тему.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 1 октября Израиль объявил о начале сухопутной операции на юге Ливана. Телеканал Al Jazeera распространил информацию о том, что в течение суток 30 сентября по меньшей мере 95 человек погибли и ещё 172 получили ранения в результате ударов ЦАХАЛ по ливанской территории.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков осудил действия израильских властей. Он подчеркнул, что подобная политика ведёт к росту напряжённости в регионе.

Официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Элизабет Троссел заявила, что ситуация в Ливане грозит ввергнуть весь Ближний Восток в гуманитарную катастрофу и катастрофу в области прав человека. Она выразила серьёзную обеспокоенность в связи с эскалацией боевых действий в регионе.