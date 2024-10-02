* — физическое лицо, внесённое Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов

Москва, 2 октября, 2024, 04:06 — ИА Регнум. Второй фигурант уголовного дела против ведущего специалиста инфраструктурной инспекции центра технического аудита (структурное подразделение ОАО «РЖД») Алексея Демченко (физическое лицо, внесённое Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов), обвиняемого в участии в террористической организации, частично признал вину. Это следует из материалов дела.

Иван Шилов ИА REGNUM

В начале сентября стало известно, что следствие предъявило Демченко обвинение в участии в незарегистрированном движении «Артподготовка» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ), члены которого собирались совершить серию терактов на территории РФ.

Обоим мужчинам следствие вменяет ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности организации, которая признана террористической). Второй фигурант расследования утверждает, что не причастен к подготовке этих атак.

«Признал вину по предъявленному ему обвинению частично, настаивал на своей непричастности к приготовлению к совершению неустановленными лицами террористического акта, ничего не знал об этом приготовлении и никоим образом ему не способствовал», — говорится в документах дела, цитату из которых приводит Lenta.ru.

Мужчину силовики задержали в начале июля. Он заявил, что виновным себя не считает. Следствие намерено провести психолого-психиатрическую экспертизу с обоими обвиняемыми.

Члены движения «Артподготовка» уже не первый год становятся фигурантами расследований. ИА Регнум сообщало, что в ноябре 2017 года ФСБ задержала несколько человек, имевших отношение к этой организации и готовивших в Москве поджоги административных зданий.

В мае 2023 года стало известно, что члены «Артподготовки» намеревались провести в День Победы в российских городах вымышленную акцию «Небесный полк» для осложнения работы систем противовоздушной обороны (ПВО) в России. Организаторов провокации удалось задержать.