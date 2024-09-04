Москва, 4 сентября, 2024, 12:28 — ИА Регнум. Следственный комитет предъявил обвинение ведущему специалисту инфраструктурной инспекции Центра технического аудита ― структурного подразделения ОАО «РЖД» Демченко А. в участии в террористической деятельности. Это следует из материалов дела, на которые ссылается ТАСС.

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Уголовное дело в отношении Демченко возбудили по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ. 25 июля подозреваемого задержали.

В суде Демченко заявил, что не согласен с предъявленным обвинением, и просил избрать меру пресечения, не связанную с заключением под стражу. Однако суд удовлетворил ходатайство следствия и отправил сотрудника РЖД в СИЗО. Под стражей он останется до 24 сентября.

Как сообщало ИА Регнум, 31 августа сотрудники ФСБ задержали россиянина, вербовавшего жителей Адыгеи по заданию иностранных кураторов. По информации ведомства, россиянин установил контакт с зарубежными эмиссарами террористической группировки и присягнул на верность её главарю. Он предлагал жителям Майкопа нападать на правоохранителей, а затем отправляться в одну из стран Центральной Азии, где находятся лагеря группировки.

7 августа Второй Восточный окружной военный суд приговорил жителя Омска к 16 годам колонии строгого режима за создание террористического сообщества и участие в нём.