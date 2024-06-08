Москва, 8 июня, 2024, 22:24 — ИА Регнум. Вечером 8 июня начались сбои в работе мессенджера Telegram. Об этом свидетельствует сервис «Мониторинг сбоев».

Baden-Württemberg/TASS

«Отчёты пользователей указывают на наличие проблем с доступом к ресурсу Telegram», — указано на сайте.

По информации ресурса, сбои отмечаются в Москве, Санкт-Петербурге, Ижевске, Липецке и Таганроге.

Мобильная и десктопная версия приложения не обновляются.

Как сообщало ИА Регнум, мессенджер Telegram представляет проблему для Европы, заявила вице-президент Еврокомиссии по вопросам ценностей и прозрачности Вера Юрова агентству Bloomberg.

По её мнению, мессенджер подконтролен властям РФ и особенно распространён в восточных странах — членах ЕС, в которых есть русскоязычное меньшинство.

Еврокомиссия хочет узнать, сколько пользователей Telegram живёт в ЕС. Она утверждает, что если их окажется более 45 млн, то в отношении мессенджера будут применены разнообразные ограничения.

Руководитель Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины Кирилл Буданов (внесён в РФ в список террористов и экстремистов) 22 апреля назвал Telegram проблемой для национальной безопасности Украины. По его словам, опасность состоит в том, что любой житель страны может создать в этом мессенджере канал и писать в нём всё, что посчитает нужным, якобы прикрываясь свободой СМИ.