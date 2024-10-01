Угледар, ДНР, 1 октября, 2024, 14:59 — ИА Регнум. Российские военнослужащие установили флаг России в центральной части Угледара. Об этом 1 октября сообщил Telegram-канал «Военное дело».

Кадр из видео

«Остатки ВСУ отошли севернее города, в центре устанавливают российские флаги», ― говорится в сообщении.

На кадрах видно, как российский боец закрепляет триколор в окне на верхнем этаже здания. Ещё один флаг устанавливают на крыше здания.

Также российские флаги теперь развеваются и на нескольких зданиях на северо-западе. Один из них закрепили на металлической конструкции в гаражном кооперативе у окраин города. С дрона заметно, что этот участок отделён большим пустырём от той части Угледара, которая застроена многоэтажными домами.

«Ещё один русский флаг над Угледаром. На этот раз — над северо-западной частью. Организованная оборона ВСУ в городе закончилась», ― написал военный корреспондент Юрий Котенок в Telegram-канале.

Как сообщало ИА Регнум, глава комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов 1 октября сообщил, что Вооружённые силы России в ходе боевых действий освободили от украинских боевиков южную, западную и восточную части Угледара в Донецкой Народной Республике. По его словам, противник находится на севере населённого пункта, его продолжают вытеснять.

В ночь на 1 октября российская артиллерия и реактивные системы залпового огня нанесли удары по позициям украинских формирований, а сейчас в городе идёт хаотичное бегство бойцов Вооружённых сил Украины (ВСУ). По его словам, единственная просёлочная дорога, по которой они могут убегать, простреливается российскими военными.

Глава ДНР Денис Пушилин 25 сентября сообщил, что Вооружённые силы России вошли на территорию Угледара. Российские подразделения взяли под огневой контроль единственную оставшуюся дорогу из населённого пункта и продолжили сжимать клещи вокруг города.