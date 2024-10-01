Москва, 1 октября, 2024, 14:09 — ИА Регнум. Украинские формирования с момента начала вторжения в приграничные районы Курской области потеряли в общей сложности более 19,2 тыс. бойцов. Об этом 1 октября сообщили в Министерстве обороны России.

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Отмечается, что российские военные за сутки отразили две контратаки украинских боевиков в направлении населённого пункта Плехово, а также пресекли две попытки Вооружённых сил Украины (ВСУ) прорваться через границу с РФ в направлении населённого пункта Новый Путь.

По данным ведомства, за сутки противник лишился на курском направлении свыше 340 бойцов, пяти единиц бронетехники, пяти артиллерийских орудий и семи автомобилей, при этом двое украинских военных сдались в плен.

«Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 19 250 военнослужащих, 135 танков, 65 боевых машин пехоты, 98 бронетранспортеров, 859 боевых бронированных машин, 569 автомобилей, 155 артиллерийских орудий», — проинформировали в Минобороны.

ВСУ также лишились за время вторжения в приграничье Курской области 33 реактивных систем залпового огня, девяти пусковых установок зенитных ракетных комплексов, пяти транспортно-заряжающих машин, 38 станций радиолокационной борьбы, девяти радиолокационных станций (РЛС) контрбатарейной борьбы, трёх РЛС противовоздушной обороны и 19 единиц инженерной и другой техники.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 1 октября морпехи Тихоокеанского флота уничтожили разведывательную группу из 10 украинских боевиков в курском приграничье. Российские военные в ходе стрелкового боя ликвидировали бойцов 21-й отдельной механизированной бригады украинской армии.

Ранее в этот же день расчёты орудий «Гиацинт-Б» группировки российских войск «Север» уничтожили бронетехнику, а также огневые средства и скопления личного состава украинских формирований в Курской области. В Минобороны рассказали, что артиллерия армии России наносит удары по мобильным бронированным группам и пунктам временной дислокации, а также по пунктам управления связи и станциям радиоэлектронной разведки противника.