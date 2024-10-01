Москва, 1 октября, 2024, 13:52 — ИА Регнум. В России индексация пенсий произойдёт 1 января 2025 года, сообщила 1 октября член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

«Мы сейчас как раз ждём такого решения. <…> Если это будет произведено 1 января, то общее повышение пенсий за каждый месяц будет выше», — отметила депутат в беседе с RT.

Правительство 30 сентября внесло в Госдуму проект трёхлетнего бюджета на 2025–2027 годы. Согласно документу, с 1 января пенсии предлагается поднять на 7,3%. Для сравнения, в трехлетнем бюджете на 2024–2026 годы пенсии планировалось увеличить на 4,5% с 1 февраля и на 2,2% — с 1 апреля. Проект также предполагает ввести индексацию пенсий для неработающих и работающих пенсионеров.

В результате перерасчета средний размер страховой пенсии по старости, как ожидается, увеличится до 24 тыс. рублей. По состоянию на середину 2024 года средний размер страховой пенсии у работающих и неработающих пенсионеров составлял около 21 тыс. рублей.

Доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты России «Управления человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец заявляла, что повышение пенсий в 2025 году коснётся работающих и неработающих пенсионеров в целом на 6,7% за 12 месяцев.

В пояснительной записке к проекту бюджета Социального фонда России на 2025 год сообщается, что страховые пенсии в России планируется увеличить с 1 января 2025 года на 7,3%. С 1 февраля 2026 года планируется индексация на 4,5%, с 1 апреля — на 5,5%.

С 1 октября в России повысят пенсии военным пенсионерам, тем, кому в сентябре исполнилось 80 лет, и тем, кто получил инвалидность первой группы.