Москва, 1 октября, 2024, 10:43 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин поздравил с профессиональным праздником личный состав и ветеранов Сухопутных войск Вооружённых сил России. Поздравительную телеграмму 1 октября опубликовали на сайте Кремля.

Евгений Биятов/РИА Новости

«У Сухопутных войск — старейшего вида Вооружённых сил России — славная, героическая история. Самоотверженность, отвага и мужество многих поколений воинов, проявленные ими на полях сражений за свободу и независимость Родины, навсегда останутся в памяти нашего народа, в ратной летописи Отечества», — отметил глава государства.

Президент РФ уточнил, что патриотические, победные традиции и верность присяге, долгу и товариществу ветеранов — это достойный пример для проходящих сейчас военную службу в составе Сухопутных войск. Они также помогают нынешним российским военным решать ответственные задачи в зоне СВО, по защите границ РФ и на других самых важных стратегических направлениях, подчеркнул Путин.

«Убеждён, вы никогда не подведёте, будете и впредь твёрдо стоять на страже национальных интересов, суверенитета и безопасности страны», — добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, 19 сентября Путин поздравил всех ветеранов и работников оборонно-промышленного комплекса с профессиональным праздником ― Днём оружейника. Глава государства уточнил, что в России всегда гордились своей оборонной промышленностью и её конструкторами, инженерами, рабочими и управленцами, создававшими уникальное оружие и технику.

Президент РФ 2 августа поздравил личный состав и ветеранов Воздушно-десантных войск с Днём ВДВ. Глава государства уточнил, что российские десантники по праву гордятся ратной историей легендарной «крылатой пехоты», а также именами и бессмертными подвигами солдат и офицеров ВДВ, которые с честью прошли испытания на прочность.