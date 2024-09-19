Санкт-Петербург, 19 сентября, 2024, 16:18 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поздравил всех ветеранов и работников оборонно-промышленного комплекса с профессиональным праздником ― Днём оружейника. Об этом 19 сентября сообщили в пресс-службе Кремля.

РИА Новости/: Валерий Шарифулин

К оружейникам российский лидер обратился в начале заседания Военно-промышленной комиссии, посвящённого вопросам развития беспилотных авиационных систем специального назначения, которое он проводит по видеосвязи из Санкт-Петербурга. Путин поблагодарил работников ОПК за добросовестную работу, преданность своему делу, за действительно высокие показатели в работе.

Президент подчеркнул, что в России всегда гордились своей оборонкой, конструкторами, инженерами, рабочими, управленцами, которые создавали уникальное оружие и технику.

«Тем самым помогали нашим воинам побеждать врага, вносили весомый вклад в обеспечение обороноспособности и безопасности России»,― указал Путин.

Он отметил, что сейчас предприятия ОПК работают ритмично, чётко, делают всё необходимое, чтобы поставить в войска, участвующие в специальной военной операции, современное оружие, технику, боеприпасы и экипировку.

Как сообщало ИА Регнум, 19 сентября президент РФ приехал на площадку «Специального технологического центра» (СТЦ) в Петербурге, где занимаются производством дронов и комплексов радиоэлектронной борьбы. Путин осмотрел образцы беспилотных летательных аппаратов и выставку образцов робототехнических комплексов. На ней главе государства показали гусеничные платформы, дроны-камикадзе, разведывательные комплексы с беспилотником и образец барражирующего боеприпаса.

Глава государства отметил, что техническому перевооружению армии и флота в последнее время уделяется много внимания. Армию России обеспечат беспилотными авиасистемами разных типов — от стратегических и тяжёлых до малых и сверхмалых, отметил президент РФ.

По его словам, российские военные получат БПЛА, с помощью которых можно будет вести патрулирование и контрбатарейную борьбу, также у них появятся дроны-сапёры, минёры и истребители.

12 августа президент России заявил, что весомую поддержку ОПК по линии беспилотников, современной экипировки и средств связи оказывают граждане — волонтёры и бизнес.