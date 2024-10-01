Москва, 1 октября, 2024, 09:30 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин направил лидеру Китайской Народной Республики Си Цзиньпину поздравительное обращение по случаю 75-летия со дня образования КНР. Об этом 1 октября сообщили в пресс-службе Кремля.

Andy Wong/AP/TASS

«Уважаемый господин председатель, дорогой друг. Примите самые тёплые поздравления по случаю 75-летия образования Китайской Народной Республики», — говорится в обращении.

Глава государства отметил впечатляющие успехи страны в экономическом, социальном и научно-техническом развитии, а также вклад нынешнего лидера КНР в укрепление позиций Китая на мировой арене. Путин также указал, что, несмотря на сложную внешнеполитическую обстановку, Москва и Пекин смогли нарастить торговлю и улучшить сотрудничество

«Мы, конечно, продолжим совместную работу в целях дальнейшего упрочения отношений всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия между Россией и Китаем на благо наших народов. От души желаю Вам доброго здоровья и успехов, а всем китайским гражданам ― счастья и процветания», ― сказал президент.

Как сообщало ИА Регнум, Путин 12 сентября заявил, что Россия и Китай отстаивают принципы справедливого миропорядка, основанного на международном праве, суверенитете, равенстве, которые поддерживают страны Глобального Юга. Президент подчеркнул, российско-китайские отношения успешно развиваются по всем направлениям, включая координацию на международной арене. Помимо этого, Москва и Пекин успешно взаимодействуют в области экономики и культуры, добавил глава государства.

Образование Китайской Народной Республики на торжественном митинге, проходившем на площади Тяньаньмэнь в Пекине, провозгласил лидер китайских коммунистов Мао Цзэдун. День образования КНР является одним из главных государственных праздников страны. Его отмечают ежегодно 1 октября.

Этому событию предшествовала долгая и кровопролитная борьба между китайскими коммунистами и Китайской национальной народной партией («Гоминьдан»), а также их совместная борьба против японских милитаристов, вторгшихся в Китай в 1937 году.

Когда в 1945 году Советский Союз разгромил милитаристскую Японию, гражданская война в Китае возобновилась. Коммунисты во главе с Мао Цзэдуном получили от СССР большое количество военной техники, оставшейся от разгромленной в Маньчжурии Квантунской армии Японии. Это позволило им переломить ход гражданской войны и победить «Гоминьдан» к концу 1949 года. Остатки «Гоминьдана» укрылись на острове Тайвань под покровительством США, где остаются и поныне.