Атланта, США, 1 октября, 2024, 09:15 — ИА Регнум. Девушка российского полузащитника футбольного клуба «Атланта Юнайтед» Алексея Миранчука по имени Елена заявила, что в США им пришлось столкнуться с рядом трудностей. Она рассказала об этом 1 октября.

Александр Вильф/РИА Новости Алексей Миранчук

«Заказали два телика [телевизора] с установкой. Доставка и установка стоили 550 долларов. Сначала я всю голову Лёше вскрыла, что в Москве доставка 1000 рублей, стиралку [стиральную машину] мне недавно доставляли и подключали бесплатно вообще», — написала она в соцсети Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Елена также отметила, что за сумму более чем 50 тыс. рублей они получили сервис, при котором заказанные телевизоры, за которые нужно будет заплатить отдельно, им доставят в течение почти двух недель, хотя этот магазин находится в 10 минутах ходьбы от их дома.

Как сообщало ИА Регнум, 22 сентября Алексей Миранчук отличился голом в матче регулярного чемпионата североамериканской Главной лиги футбола (MLS) между «Атлантой» и командой «Нью‑Йорк Ред Буллс». Встреча закончилась с ничейным счётом 2:2.

«Атланта» 19 сентября сыграла в матче MLS c клубом «Интер Майами» со счётом 2:2. Алексей Миранчук отличился во встрече дебютным голом за американский клуб и принёс ей ничью.

В конце июля Миранчук перешёл в «Атланту» из итальянской «Аталанты», в составе которой стал победителем Лиги Европы. Игрок также выступал за московский «Локомотив» и итальянский «Торино».