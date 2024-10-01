Москва, 1 октября, 2024, 09:07 — ИА Регнум. Следователи предъявили обвинение в растрате экс-депутату Государственной думы от партии «Новые люди» Григорию Шилкину. Это следует 1 октября из материалов дела.

Пелагия Тихонова/РИА Новости Григорий Шилкин

«Органами предварительного расследования Шилкин обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 УК РФ («Присвоение или растрата, совершённые организованной группой либо в особо крупном размере»)», — привело выдержку из них «РИА Новости».

Отмечается, что уголовное дело в отношении бывшего депутата 24 сентября возбудило Главное следственное управление СК РФ по факту растраты вверенного Шилкину имущества ООО «АСЭП».

Следователи также заявили об опасениях по поводу возможных угроз свидетелям со стороны экс-депутата, в случае его нахождения на свободе, для избежание уголовной ответственности и наказания за свои действия.

«[Шилкин] может… угрожать известным ему свидетелям, в том числе сотрудникам ООО «АСЭП», а также собственникам транспортных средств, приобретённых по заниженной цене, и иным участникам уголовного судопроизводства, которые изобличают его в совершении преступления, с целью склонения их к изменению своих показаний либо к отказу от дачи показаний», — уточняется в материалах.

Как сообщало ИА Регнум, 26 сентября следователи задержали экс-депутата по подозрению в хищении в особо крупном размере. По данным следствия, в деле, фигурантом которого является Шилкин, сумма хищений может составлять около 2 млрд рублей. Позднее в этот же день Басманный суд Москвы арестовал его до 24 ноября.

Бывший депутат ГД окончил Архангельский лесотехнический колледж Госкомвуза России и Всероссийский заочный финансово-экономический институт. После этого он стал работать на Краснофлотском машиностроительном заводе, а затем — инженером в РАО «Энергосбыт».

Также Шилкин находился на должности гендиректора Архангельского специализированного энергетического предприятия (АСЭП). В конце июля во фракции «Новые люди» сообщили, что Шилкин завершил депутатскую деятельность, решив вернуться в сферу бизнеса.