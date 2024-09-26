Москва, 26 сентября, 2024, 18:52 — ИА Регнум. Басманный суд Москвы арестовал до 24 ноября бывшего депутата Госдумы от партии «Новые люди» Григория Шилкина по делу о растрате.

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«Суд постановил: ходатайство следователя удовлетворить, избрать в отношении Шилкина Г. В. меру пресечения в виде заключения под стражу», — сказали в суде.

По данным суда, Шилкину вменяется часть 4 статьи 160 УК РФ («Присвоение или растрата»).

26 сентября следователи задержали бывшего депутата ГД по подозрению в хищении в особо крупном размере. По версии следствия, в деле Шилкина фигурируют хищения на сумму около 2 млрд руб.

Григорий Шилкин окончил Архангельский лесотехнический колледж Госкомвуза России и Всероссийский заочный финансово-экономический институт. Затем он начал работать на Краснофлотском машиностроительном заводе, после чего был инженером в РАО «Энергосбыт».

Кроме того, экс-депутат Думы занимал должность гендиректора Архангельского специализированного энергетического предприятия. В конце июля в пресс-службе фракции «Новые люди» сообщили, что Шилкин завершил депутатскую деятельность, поскольку решил вернуться в бизнес.

Ранее ИА Регнум передавало, что суд в Москве арестовал бывшего депутата Госдумы и бывшего члена Высшего совета ЛДПР Сергея Абельцева по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Его обвинили в мошенничестве на сумму 10 млн рублей. Ему может грозить до десяти лет лишения свободы.