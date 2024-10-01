Благовещенск, 1 октября, 2024, 06:52 — ИА Регнум. Амурский областной суд приговорил жителя посёлка Магдагачи, финансировавшего Вооружённые силы Украины (ВСУ), к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Об этом во вторник, 1 октября, сообщила Объединённая пресс-служба судов Амурской области в Telegram-канале.

УФСБ России по Амурской области

«Пятый апелляционный суд оставил в силе приговор Амурского областного суда жителю посёлка Магдагачи. Он осуждён за госизмену», — говорится в сообщении.

Суд установил, что мужчина причастен к осуществлению 15 переводов денежных средств в фонд, созданный Службой безопасности Украины (СБУ) совместно с министерством обороны Украины для сбора средств и приобретения на них вооружений, техники и оборудования. Преступления выявлены и расследованы сотрудниками управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) России по Амурской области.

Суд признал жителя Амурской области виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 Уголовного кодекса России («Госизмена»), и приговорил его к 13 годам колонии строгого режима и выплате штрафа в размере 400 тысяч рублей. Уточняется, что приговор был вынесен 16 июля, после чего осуждённый подал апелляционную жалобу.

Как передавало ИА Регнум, 30 сентября в управлении Следственного комитета России по Москве сообщили, что Второй Западный военный окружной суд приговорил гражданина РФ Владимира Малину, сотрудничавшего с украинскими спецслужбами, к 25 годам колонии за серию диверсий на железных дорогах. Помимо поджога двух релейных шкафов в районе ж/д станции «Бекасово-1» Киевского направления МЖД, мужчина предпринял неудачную попытку диверсии на объекте связи в Лобне и намеревался поджечь здание ОМВД России по району Марфино. Фигуранта задержали 5 июня 2023 года при подготовке поджога в районе ж/д станции Барыбино.