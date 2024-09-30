Москва, 30 сентября, 2024, 23:54 — ИА Регнум. Второй Западный военный окружной суд приговорил гражданина России Владимира Малину, сотрудничавшего с украинскими спецслужбами, к 25 годам колонии за серию диверсий на железных дорогах. Приговор вступил в законную силу 30 сентября, сообщили в управлении Следственного комитета РФ по Москве.

ИЗВЕСТИЯ / Алексей Майшев

В марте 2023 года мужчина связался с представителями Службы безопасности Украины (СБУ) и запрещённой в РФ террористической организации, уточняют «Известия».

По заданию украинских спецслужб фигурант поджёг два релейных шкафа в районе железнодорожной станции «Бекасово-1» Киевского направления Московской железной дороги (МЖД), предпринял неудачную попытку диверсии на объекте связи в Лобне в Московской области, а также намеревался совершить поджог здания ОМВД России по району Марфино в Москве.

Мужчину задержали 5 июня 2023 года при подготовке поджога в районе железнодорожной станции «Барыбино» Павелецкого направления МЖД. Суд признал подсудимого виновным в совершении инкриминируемых ему преступлений и назначил наказание в виде 25 лет лишения свободы.

Как передавало ИА Регнум, 30 сентября в пресс-службе 1-го Восточного окружного военного суда сообщили, что жителя Хабаровска приговорили к 15 годам лишения свободы. Мужчину признали виновным в государственной измене, двух диверсиях, организации диверсионного сообщества, публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, прохождении обучения в целях осуществления диверсионной деятельности и легализации денежных средств.