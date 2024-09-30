ВСУ потеряли более 18,9 тыс. военных за время боёв на курском направлении
Курск, 30 сентября, 2024, 13:23 — ИА Регнум. Совокупные потери Вооружённых сил Украины (ВСУ) за время боевых действий на курском направлении составили более 18,9 тыс. военных. Об этом 30 сентября сообщили в Минобороны РФ.
«Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 18 900 военнослужащих, 133 танка, 65 боевых машин пехоты, 98 бронетранспортеров, 856 боевых бронированных машин», — заявили в ведомстве.
Украинская армия лишилась 562 автомобилей, 150 артиллерийских орудий, 33 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе восьми американских HIMARS и шестиMLRS, девяти пусковых установок зенитных ракетных комплексов, пять транспортно-заряжающих машин.
Российскими военными были уничтожены 38 станций РЭБ, девять РЛС контрбатарейной борьбы, три РЛС ПВО, 19 единиц инженерной и другой техники.
Как передавало ИА Регнум, за прошедшие сутки ВС России сорвали пять попыток отрядов ВСУ прорваться через государственную границу в Курской области в направлении Нового Пути. В боях украинская армия потеряла более 30 человек личного состава убитыми и ранеными. Были уничтожены три боевые бронированные машины, автомобиль и американская бронированная ремонтно-эвакуационная машина М-88.
29 сентября экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 уничтожил опорный пункт ВСУ в приграничном районе Курской области. Поражение нанесли авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции. Днём ранее экипажи Ка-52 Воздушно-космических сил России нанесли удар авиационными средствами поражения по украинским бойцам и их технике в курском приграничье.