Курск, 30 сентября, 2024, 13:23 — ИА Регнум. Совокупные потери Вооружённых сил Украины (ВСУ) за время боевых действий на курском направлении составили более 18,9 тыс. военных. Об этом 30 сентября сообщили в Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА Регнум

«Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 18 900 военнослужащих, 133 танка, 65 боевых машин пехоты, 98 бронетранспортеров, 856 боевых бронированных машин», — заявили в ведомстве.

Украинская армия лишилась 562 автомобилей, 150 артиллерийских орудий, 33 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе восьми американских HIMARS и шестиMLRS, девяти пусковых установок зенитных ракетных комплексов, пять транспортно-заряжающих машин.

Российскими военными были уничтожены 38 станций РЭБ, девять РЛС контрбатарейной борьбы, три РЛС ПВО, 19 единиц инженерной и другой техники.

Как передавало ИА Регнум, за прошедшие сутки ВС России сорвали пять попыток отрядов ВСУ прорваться через государственную границу в Курской области в направлении Нового Пути. В боях украинская армия потеряла более 30 человек личного состава убитыми и ранеными. Были уничтожены три боевые бронированные машины, автомобиль и американская бронированная ремонтно-эвакуационная машина М-88.

29 сентября экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 уничтожил опорный пункт ВСУ в приграничном районе Курской области. Поражение нанесли авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции. Днём ранее экипажи Ка-52 Воздушно-космических сил России нанесли удар авиационными средствами поражения по украинским бойцам и их технике в курском приграничье.