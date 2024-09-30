Москва, 30 сентября, 2024, 13:27 — ИА Регнум. Подразделения Вооружённых сил (ВС) России за последние сутки сорвали пять попыток отрядов ВСУ прорваться через государственную границу в Курской области, сообщила 30 сентября пресс-служба Минобороны РФ.

Алексей Майшев/РИА Новости

«При поддержке армейской авиации и огня артиллерии отражены пять попыток ВСУ прорваться через границу Российской Федерации в направлении населённого пункта Новый Путь», — говорится в сообщении.

Потери украинских войск на этом направлении превысили 30 военных убитыми и ранеными, три бронемашины, автомобиль и бронированная ремонтно-эвакуационная машина М-88, произведённая в США.

Кроме того, подразделения группировки войск «Север», действующие в регионе, за сутки отразили две контратаки ВСУ на село Ольговку и деревню Камышевку. На этих направлениях потери противника составили до 60 военных, две бронемашины и автомобиль.

Как передавало ИА Регнум, 28 сентября российские войска пресекли шесть попыток украинских боевиков прорваться через границу в направлении посёлка Новый Путь в Курской области. Потери сил противника составили более 50 военных, танк, четыре бронемашины и автомобиль. Пятеро военных ВСУ сдались в плен.

ВСУ атакуют Курскую область с 6 августа, пытаясь прорваться вглубь региона. Российские бойцы остановили противника и выдавливают с территории РФ. По данным на 30 сентября, общие потери украинских войск на этом направлении превысили 18,9 тыс. бойцов.