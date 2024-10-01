Москва, 1 октября, 2024, 04:10 — ИА Регнум. Авторы недостоверной информации о призыве в России не смогут достичь своих целей, и призывники, а также их родители не поддадутся на подобные провокации. Об этом заявил журналистам начальник главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооружённых сил РФ генерал-полковник Евгений Бурдинский.

Иван Шилов ИА Регнум

«Убеждён, что этой осенью, как и весной, происки создателей фейков не увенчаются успехом. Призывники и их родители провокациям не поддадутся», — сказал он в интервью газете «Красная звезда».

Бурдинский отметил, что во время призывной кампании, которая проводилась весной, этого удалось не допустить. Генерал-полковник подчеркнул, что молодые люди выражают стремление выполнить долг по защите отечества.

Как сообщало ИА Регнум, осенний призыв начинается в России 1 октября. Он завершится 31 декабря. Указ об этом подписал президент РФ Владимир Путин. На военную службу планируется призвать 133 тыс. человек. В районах Крайнего Севера призыв будет проводиться с 1 ноября по 31 декабря, что связано с особенностями климата указанных регионов.

В Генштабе ВС РФ уточнили, что прошлая и текущая призывные кампании никак не связаны с проведением специальной военной операции. Кроме того, отмечалось, что военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, не будут привлекаться для выполнения задач, поставленных в рамках спецоперации.

В рамках осеннего призыва у российских призывников появится право обжаловать решение военкоматов в досудебном порядке. Они смогут подать соответствующее заявление как онлайн, так и в очном формате.