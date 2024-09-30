Москва, 1 октября, 2024, 02:10 — ИА Регнум. Срок службы по призыву на военную службу в Вооружённые силы России останется без изменений, заявил 1 октября начальник главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ генерал-полковник Евгений Бурдинский.

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«Срок службы по призыву останется неизменным», — указал он в интервью «Красной звезде».

Бурдинский подчеркнул, что мероприятия как прошедшего, так и текущего призыва никак не связаны с проведением специальной военной операции. Военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, для участия в выполнении задач, поставленных в рамках СВО, привлекаться не будут, добавил он.

Как передавало ИА Регнум, 30 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о проведении осеннего призыва в Вооружённые силы РФ. Согласно документу, кампания продлится с 1 октября по 31 декабря текущего года. За этот период на военную службу планируется призвать 133 тыс. человек в возрасте от 18 до 30 лет. В районах Крайнего Севера призыв будет проводиться с 1 ноября по 31 декабря. Повестки об осеннем призыве на военную службу будут рассылать призывникам в бумажном виде. Их будут вручать лично под расписку и путём рассылки заказными письмами.