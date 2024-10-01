Тель-Авив, Израиль, 1 октября, 2024, 03:21 — ИА Регнум. Израильские военные зафиксировали запуск десяти снарядов с территории Ливана по северным районам Израиля, сообщили 1 октября в пресс-службе Армии обороны еврейского государства (ЦАХАЛ).

ИА Регнум

По информации вооружённых сил, пуски совершались в направлении горы Мерон. Отмечается, что часть воздушных целей удалось перехватить. Ещё несколько снарядов упало на открытой местности.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь с 30 сентября на 1 октября ЦАХАЛ объявила о начале ограниченной по масштабам наземной операции в приграничных районах на юге Ливана. Её целями военные назвали объекты ливанского шиитского движения «Хезболла».

Перед этим Армия обороны Израиля предупредила о создании закрытой военной зоны на территории в районе населённых пунктов Метулы, Мисгав-Ама и Кфар-Гилади, расположенных на границе с Ливаном. Въезд в эту зону израильские военные запретили.

Ливанская шиитская организация «Хезболла» после проинформировала, что обстреляла военнослужащих ЦАХАЛ, появившихся у линии границы с Ливаном возле посёлков Эль-Эдейса и Кфар-Килла. Уточняется, что несколько военных были ранены.