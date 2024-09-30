Киев, 1 октября, 2024, 02:55 — ИА Регнум. Предстоящую встречу Украины с членами НАТО в формате «Рамштайн» назвал особенной глава киевского режима Владимир Зеленский 30 сентября в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

«Это будет особенный «Рамштайн», и наши партнёры получат все детали, все аргументы, как обеспечить результаты в ближайшие месяцы», — указал украинский глава.

Как пояснил Зеленский, предложения Киева коснутся как военной сферы, так и дипломатических инициатив. Глава киевского режима отметил, что только союз «оружия и дипломатии» обеспечит Украине реализацию «плана победы» и украинская сторона ждёт предложений по укреплению своей стратегии. По словам главы киевского режима, подготовка к встрече уже началась и в Киеве, и в Вашингтоне.

Переговоры в формате «Рамштайн» на уровне лидеров государств запланированы на октябрь и состоятся в Германии.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, страны альянса должны полностью поддержать украинскую «формулу мира». Совместный меморандум по урегулированию конфликта Китай и Бразилия представили Украине 12 сентября. Глава киевского режима Зеленский назвал этот план «деструктивным» и заявил, что его якобы предварительно обсудили с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал комментарии Зеленского «хамскими».