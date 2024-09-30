Брюссель, 30 сентября, 2024, 20:18 — ИА Регнум. Страны НАТО должны полностью поддержать украинскую «формулу мира». Об этом заявил уходящий с поста генсека альянса Йенс Столтенберг. Его слова привела в материале от 30 сентября газета Politico.

Иван Шилов ИА REGNUM Йенс Столтенберг

«Мы должны поддержать украинскую инициативу. Это инициатива, которая гарантирует, что у нас есть процесс, который может привести к длительному миру. И, конечно, именно украинцы в конце концов должны решать, какие условия приемлемы. Они являются жертвой полномасштабного вторжения», — сказал Столтенберг.

Так генсек прокомментировал новость о том, что Турция в свою очередь предпочла поддержать инициативу «Друзей мира», запущенную Китаем и Бразилией.

Как передавало ИА Регнум, совместный меморандум по урегулированию конфликта Китай и Бразилия представили Украине 12 сентября. Глава киевского режима Владимир Зеленский назвал этот план «деструктивным» и заявил, что его якобы предварительно обсудили с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал комментарии Зеленского «хамскими».

Министр иностранных дел КНР Ван И 28 сентября в ходе общеполитической дискуссии на 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН заявил, что Китай не подливает масла в огонь и не использует украинский конфликт для извлечения прибыли. По его мнению, конфликт не должен дальше выходить из-под контроля и двигаться по пути эскалации. Также Ван И напомнил о запуске платформы «Друзья мира» для урегулирования украинского кризиса.