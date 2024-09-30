Дамаск, 1 октября, 2024, 02:18 — ИА Регнум. Взрыв прогремел в небе над Дамаском в ночь на 1 октября, сообщило государственное телевидение Сирии.

Иван Шилов ИА Регнум Взрыв

«Взрыв раздался в небе (сирийской) столицы», — говорится в сообщении, которое процитировано агентством Reuters.

Гостелевидение также уточнило, что в небе над городом система противовоздушной обороны (ПВО) сбила «вражеские» цели.

Как сообщало ИА Регнум, 9 сентября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла авиаудары по объектам в сирийских провинциях Дамаск, Тартус и Хомс. По информации телеканала Al Hadath, одной из целей атаки был Институт научных исследований в Масьяфе (провинция Хама). Агентство SANA распространило данные о том, что в результате этих ударов не менее пяти человек погибли и ещё 19 получили ранения.

27 сентября израильская авиация атаковала военную инфраструктуру Сирии в провинции Дамаск на границе с Ливаном. В минобороны Сирии уточнили, что в результате удара погибли по меньшей мере пятеро сирийских военнослужащих.