Дамаск, 9 сентября, 2024, 06:00 — ИА Регнум. Как минимум пять человек погибли, ещё 19 получили ранения в результате авиаударов ВС Израиля по центральным регионам Сирии. Об этом 9 сентября сообщило агентство SANA со ссылкой на директора больницы «Аль-Машфа аль-Ватани» в провинциальном центре Хама Фейсала Хейдара.

Bashar Taleb/Global Look Press

«Большинство пострадавших поступили из города Масьяф. Несколько пациентов находятся в критическом состоянии», — уточнил Хейдар.

Авианалёты совершены на военно-промышленные объекты и склады с оружием в Вади-эль-Уюне, Масьяфе и Саламии. Кроме того, армия Израиля атаковала колонну с военной техникой и дронами в районе Тартуса, где размещаются формирования шиитов, которые воюют на стороне сирийской армии.

Ранее ИА Регнум сообщало, что ВС Израиля нанесли авиаудары по наземным целям в в сирийских провинциях Дамаск, Тартус и Хомс. Также утверждается, что одной из целей израильской атаки стал Институт научных исследований в Масьяфе (провинция Хама). Израиль предполагает, что здесь производится оружие для иранских группировок.

По данным телеканала Al Jazeera, самолёты израильской армии выпустили ракеты по центральным районам Сирии из воздушного пространства Ливана и со стороны Средиземного моря. Всего было нанесено 15 авиаударов по наземным целям.

Сообщается об атаке как минимум по 10 объектам. Официальные сирийские медиа сообщили о том, что несколько ракет удалось сбить до того, как они достигли своих целей. Но, по предварительной информации, часть ракет поразила намеченные объекты. Сообщается о разрушениях в зоне ударов, но информация о пострадавших пока не поступала.

Ранее ИА Регнум сообщало, что 28 августа постпредство России при ООН потребовало прекращения ударов по территории Сирии, так как это сводит на нет все усилия по политическому урегулированию в стране.

23 августа сирийское министерство обороны заявило, что боевая авиация Израиля нанесла удары по объектам в центральной части Сирии. В результате этого семь человек получили ранения.