Тель-Авив, Израиль, 9 сентября, 2024, 00:46 — ИА Регнум. Авиаудары по объектам в сирийских провинциях Дамаск, Тартус и Хомс нанесла армия обороны Израиля. Об этом 8 сентября сообщил телеканал Al Hadath.

Bernard Gagnon Вид на мечеть Омейядов, Дамаск, Сирия

Как уточнили источники телеканала, за первым авиаударом последовала вторая серия. Утверждается, что одной из целей израильской атаки стал Институт научных исследований в Масьяфе (провинция Хама). Израиль предполагает, что здесь производится оружие для иранских группировок.

Сообщается об атаке как минимум по 10 объектам. Официальные сирийские медиа сообщили о том, что несколько ракет удалось сбить до того, как они достигли своих целей. Но, по предварительной информации, часть ракет поразила намеченные объекты. Сообщается о разрушениях в зоне ударов, но информация о пострадавших пока не поступала.

Ранее ИА Регнум сообщало, что 28 августа постпредство России при ООН потребовало прекращения ударов по территории Сирии, так как это сводит на нет все усилия по политическому урегулированию в стране.

23 августа сирийское министерство обороны заявило, что боевая авиация Израиля нанесла удары по объектам в центральной части Сирии. В результате этого семь человек получили ранения.

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Россия решительно осуждает налёты израильской авиации на Сирию. Он отметил, что Москва расценивает указанные действия Израиля как грубейшее нарушение суверенитета и территориальной целостности Сирии. Небензя назвал эти атаки абсолютно недопустимыми и потребовал прекратить их.