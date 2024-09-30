Вашингтон, 30 сентября, 2024, 22:45 — ИА Регнум. Соглашение по урегулированию конфликта на Украине должно включать условия о гарантиях безопасности Киеву со стороны Запада. Об этом 30 сентября в интервью агентству Reuters заявил Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Иван Шилов ИА Регнум

«Когда какая-то линия согласована — будь то международно признанная граница или другая линия прекращения огня, — мы должны быть абсолютно уверены, что конфликт на этом закончится», — указал Столтенберг.

По его словам, любое прекращение конфликта путём переговоров должно включать гарантии безопасности для Украины со стороны западных стран, а в первую очередь со стороны США.

Как передавало ИА Регнум, ранее британский политолог Анатоль Ливен заявил, что на Западе всё чаще признают необходимость завершения украинского конфликта путём переговоров и заключения соглашения на условиях, близких к тем, что были зафиксированы в Стамбуле в 2022 году. По его словам, в Киеве же полагают, что эти условия являются лучшими из того, на что украинская сторона может рассчитывать.

28 сентября министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул, что каждый срыв переговоров об урегулировании конфликта приводит к утрате территорий киевским режимом. Глава внешнеполитического ведомства напомнил об отказе Украины выполнять Минские договорённости и срыв Киевом переговоров в Стамбуле.

Президент России Владимир Путин отмечал, что Москва готова к переговорам с Киевом, если тот в действительности проявит желание. При этом переговоры должны проходить на базе уже зафиксированных договорённостей. По словам главы российского государства, украинский конфликт нельзя завершить исключительно через посредников, а для прекращения огня необходимы договорённости, приемлемые для российской стороны.